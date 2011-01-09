Новый интерфейс

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт5 заявок215 просмотров

В приложении программа нужно, переделать интерфейс - должен визуально сильно отличаться.

Окна самих схем должны открываться внутри, ну типа MDI, а сами кнопки на панели сверху/сбоку.

прога на delphi7 написана.

14 лет назад
muloalex
Алексей 
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14 лет назад

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Art-Programs
Артур 
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Art-Programs
Артур 
35 лет
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Был
11 лет назад
14 лет назад