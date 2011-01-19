Необходимо нарисовать графику и иконку для детской компьютерной игры сортер – вкладыши для iPhone/iPad. Требования к графике: Вектор AI или растр, но так чтобы можно было корректно массштабировать. Детализация для ...
Дизайн под айфон
Добрый нужен дизайн для 3 приложении под ифон:
вот пожалуйста копии приложении:
- http://itunes.apple.com/app/id405273611?mt=8
- http://itunes.apple.com/app/id380373609?mt=8
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