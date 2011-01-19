Дизайн под айфон

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт5 заявок242 просмотра

Добрый нужен дизайн для 3 приложении под ифон:

вот пожалуйста копии приложении:

- http://itunes.apple.com/app/id405273611?mt=8

- http://itunes.apple.com/app/id380373609?mt=8

- http://itunes.apple.com/app/id377271596?mt=8

14 лет назад
delivered
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11 лет назад

Выбранный исполнитель

yoneg
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$50
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Заявки фрилансеров

yoneg
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад