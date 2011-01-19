Дизайн приложения для соц сетей.

Необходимо создать визуальную часть для приложения. Не только нарисовать её, но и связать с программной частью: по нажатию определенных кнопок, вызывать уже готовые методы на ActionScript 3.0.

Итого требуется дизайнер с хорошими навыками работы с Flash.

В работе несколько частей:

1. Логотип в нескольких "позах": некий персонаж, который будет присутствовать на всех страницах

2. Общий интерфейс: шрифты, расположения игровых элементов, фон и т.п.

3. После рисования интерфейса приложения перенести его с "бумаги" на Flash.

4. Анимация переходов между частями приложения

ТЗ не выложено, потому поступим следующим образом:

у всех откликнувшихся смотрим портфолио, связывается, затем делаем выбор.

P.S.

Преимуществом будет проживание в Нижнем Новгороде.

Оплата возможна практически любым способом.

P.S.S.

Если вы не считаете себя пунктуальным исполнителем, давайте не будем тратить время друг друга.