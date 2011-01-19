Дизайн приложения для соц сетей.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Необходимо создать визуальную часть для приложения. Не только нарисовать её, но и связать с программной частью: по нажатию определенных кнопок, вызывать уже готовые методы на ActionScript 3.0.

Итого требуется дизайнер с хорошими навыками работы с Flash.

В работе несколько частей:

1. Логотип в нескольких "позах": некий персонаж, который будет присутствовать на всех страницах

2. Общий интерфейс: шрифты, расположения игровых элементов, фон и т.п.

3. После рисования интерфейса приложения перенести его с "бумаги" на Flash.

4. Анимация переходов между частями приложения

ТЗ не выложено, потому поступим следующим образом:

у всех откликнувшихся смотрим портфолио, связывается, затем делаем выбор.

P.S.

Преимуществом будет проживание в Нижнем Новгороде.

Оплата возможна практически любым способом.

P.S.S.

Если вы не считаете себя пунктуальным исполнителем, давайте не будем тратить время друг друга.

14 лет назад
serlight
Алексей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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