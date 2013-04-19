Дизайн интерфейса

Требуется создать редизайн интерфейса веб приложения (определение позиций в поисковых системах). Приложение содержит около 20 однотипных страниц. Обязателен опыт дизайна используя bootstrap: http://twitter.github.io/bootstrap/ и

внимание к деталям и к каждому пикселю. Хочется получить простой и в тоже время продуманный интерфейс до мелочей. Прототип и рабочее приложение уже есть.

Только опытные дизайнеры с портфолио пожалуйста.

Update: Если Вы сделали 100 сайтов, но не сделали ни одного интерфейса просьба не писать.

Update 2: Интерфейс уже спроектирован и сделан HTML прототип с логикой работы системы. Осталось сделать дизайн UI.