2д художника для создания артов игры, брендирования и лендинга в 2D. Есть готовая подборка арт материалов уже используемых в браузерной игре. 1) надо доработать и сделать более качественные арты которые можно использовать ...
Дизайн интерфейса
Требуется создать редизайн интерфейса веб приложения (определение позиций в поисковых системах). Приложение содержит около 20 однотипных страниц. Обязателен опыт дизайна используя bootstrap: http://twitter.github.io/bootstrap/ и
внимание к деталям и к каждому пикселю. Хочется получить простой и в тоже время продуманный интерфейс до мелочей. Прототип и рабочее приложение уже есть.
Только опытные дизайнеры с портфолио пожалуйста.
Update: Если Вы сделали 100 сайтов, но не сделали ни одного интерфейса просьба не писать.
Update 2: Интерфейс уже спроектирован и сделан HTML прототип с логикой работы системы. Осталось сделать дизайн UI.
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