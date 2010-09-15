Дизайн клиентского приложения

От дизайнера требуется: По готовому т.з. и вайфреймам, отрисовать финальные эскизы клиентского приложения. Снабдить интерфейс человеческими сопроводительными текстами, грамотно расположить элементы интерфейса, применить фирменный стиль, улучшить юзабилити. Там где это необходимо, нарисовать несколько маленьких иконок.

Все материалы и документация по проекту высылается кандидату в личном порядке.

Будет плюсом, но не обязательно:

Если вы готовы и умеете профессионально нарисовать набор красивых иконок.

Если вы готовы готовы в дальнейшем сделать дизайн сайта для нашего сервиса.