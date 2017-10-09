Экраны для тач приложения

Здравствуйте. Нужен креативный дизайн для аналогичной игры https://vk.com/viktorina_game?mid=361055699 но конечно дизайн и расположения иное. Есть четкое ТЗ тех.части, а вот по дизайну беда, потому его придумаем вместе с дизайнером. Ожидаю ваши предложения с ...