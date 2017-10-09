Экраны для тач приложения

$24
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт7 заявок202 просмотра

Нужно аккуратно нарисовать 6 экранов для тач приложения размером 1920*1080. Каталог товаров

Есть уже фирменный стиль так что особых дизайнерских изысков не надо. Цена

указана, работа срочная, детали в личку.

8 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
8 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров