Разработать дизайн игры для мобильных устройств.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт10 заявок211 просмотров

Здравствуйте,

Ищем дизайнера который сможет разработать дизайн-макет игры для мобильных устроиств.

Дизайнер должен иметь опыт в подобной сфере с соответствующим партфолио.  Тематика игры является мода и нацелена на женскую аудиторию.

8 лет назад
defaul
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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