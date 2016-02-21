Графика для 2d игры

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт10 заявок310 просмотров

Нужна графика для 2d игры (казуальная головоломка).  

Поскольку игра небольшая (что-то типа color lines), то и графики там не много.   

Работа скорее на создание стильного, элегантного дизайна игры.  

Описание игры и подробное тз здесь

Бюджет по договоренности.

9 лет назад
lz77
Лев 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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