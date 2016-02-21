Дизайн интерфейса андроид приложения

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Закрыт6 заявок189 просмотров

Необходимо разработать дизайн интерфейса для андроид приложения. Желательно необходим человек с опытом разработки интерфейсов.

Android
9 лет назад
alexua3d
Алексей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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