нужно отрисовать "панель приборов" по примеру. Пример взять за основу (не копировать!), но поменять цветовую гамму: светло-серый заменить на желтый, темно-серый - на зеленый. Выбор цвета на ваш вкус, но должно быть стильно и ...
Дизайн экранов для приложения
Нужен специалист для отрисовки дизайна экранов приложения для сенсорного экрана.
Количество - 3-4 скрина по 2-3 варианта + небольшие доработки выбранных вариантов.
Важно умение подобрать гармоничные цвета, чтобы все было "в тему".
Прототипы скринов во вложении.
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