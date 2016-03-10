Дизайн экранов для приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен7 заявок206 просмотров

Нужен специалист для отрисовки дизайна экранов приложения для сенсорного экрана.

Количество - 3-4 скрина по 2-3 варианта + небольшие доработки выбранных вариантов.

Важно умение подобрать гармоничные цвета, чтобы все было "в тему".

Прототипы скринов во вложении.

9 лет назад
JohnFisher
Евгений 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
9 лет назад
$20
1 день
Прекрасный исполнитель! Быстро и качественно Сотрудничество понравилось!
Евгений отлично описал задачу. Приятный в общении. Оплата своевременная. Всем советую.

Заявки фрилансеров

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
9 лет назад