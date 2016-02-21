Разработать дизайн интерфейсов для системы управления бизнесом

Добрый день.

Мы создаем систему для управления бизнес процессами в нашей компании.

Система включает в себя:

- CRM систему

- Управление маркетингом.

- Управление доставкой заказов.

- Сайт.

- Мобильное приложение

– Программа лояльности.

В команду необходим UI Дизайнер для разработки интерфейсов системы

Подробное описание задачи вы можете увидеть в ТЗ ( https://docs.google.com/document/d/1Gl5Y4oR_NhFub-3JVhRbD4vHNfJQ6wwo3nXnkrh5HXQ/edit# )

Если у Вас появились вопросы и предложения - во можете их задать в скайп или на почту. С уважением, Стрелков Алексей.