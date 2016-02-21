Нужно платная консультация тех людей, кто занимался проектированием интерфейсом программ с готовых кнопок , стилей, окошек - отрисованных в фотошопе. Так как я не программист, мне сложно ...
Разработать дизайн интерфейсов для системы управления бизнесом
Добрый день.
Мы создаем систему для управления бизнес процессами в нашей компании.
Система включает в себя:
- CRM систему
- Управление маркетингом.
- Управление доставкой заказов.
- Сайт.
- Мобильное приложение
– Программа лояльности.
В команду необходим UI Дизайнер для разработки интерфейсов системы
Подробное описание задачи вы можете увидеть в ТЗ ( https://docs.google.com/document/d/1Gl5Y4oR_NhFub-3JVhRbD4vHNfJQ6wwo3nXnkrh5HXQ/edit# )
Если у Вас появились вопросы и предложения - во можете их задать в скайп или на почту. С уважением, Стрелков Алексей.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн интерфейсов и игр2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен специалист для отрисовки дизайна экранов приложения для сенсорного экрана. Количество - 3-4 скрина по 2-3 варианта + небольшие доработки выбранных вариантов. Важно умение подобрать гармоничные цвета, чтобы все было "в тему". ...Завершен9 лет назад
нужно отрисовать "панель приборов" по примеру. Пример взять за основу (не копировать!), но поменять цветовую гамму: светло-серый заменить на желтый, темно-серый - на зеленый. Выбор цвета на ваш вкус, но должно быть стильно и ...Завершен9 лет назад
- $50
Требуется нарисовать современный плоский дизайн для приложения написанного на C#. Приложение пишется в Windows Presentation Foundation Соответственно формат файла с дизайном должен быть в требуемом формате. В прикреплении пример того, что имеется ...Завершен9 лет назад
Есть разработанная игра головоломка для ОС Андроид. Цель игры: двигать блоки для совмещения цвета. К ней необходимо создать следующие спрайты: * 9 базовых цветных блоков (см. пример в приложении); * Блоки опоры (4 ...Дизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Привет, Мы разрабатываем мобильную карточную игру и нам нужна карта(Storymode). Нам нужны 4 горизонтальных full hd экрана "перетекающие" из одного в другой. На каждом экране должны быть 10 "зон" для прохождения, ...Дизайн интерфейсов и игр4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно разработать интерфейс простого ВЕБ приложения для отображения некоторой информации на карте: Элементы страницы: - заголовок (header, примерно 10% ) - подвал - 60 - 80% экрана должна занимать карта ...Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день!Нужно создать дизайн+анимацию и программную часть мобильной игры на iOS и Android. Тз прикрепляю.Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, уважаемые Профессионалы! Требуется нарисовать игровую комнату для онлайн-игры "Монополия". Редизайн текущей находящейся по адресу monopolystar.ru (можно без регистрации зайти в "Просмотр игр"). Элементы игровой комнаты: ...Дизайн интерфейсов и игр4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходим бейджик ("нашивка") для обозначения статуса игрока на проекте agame.pub Изображение квадратное, основной размер 64х64 и ресайз 24х24. За основу можно взять логотип проекта s.agame.pub/img/favicon.png Так как бейджики будут вещью статусной, ...Дизайн интерфейсов и игр6 заявокЗакрыт9 лет назад