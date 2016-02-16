Отрисовка элементов программы (консультация)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт2 заявки153 просмотра

Нужно платная консультация тех людей, кто занимался проектированием

интерфейсом программ с готовых кнопок , стилей, окошек - отрисованных в

фотошопе.

Так как я не программист, мне сложно дать объективное т3 дизайнеру ,

каких размеров делать кнопки, фон. Какие элементы нужно отрисовать, а

какие просто невозможно будет перенести в программу.

9 лет назад
mugivara
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров