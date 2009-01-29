Интерфейс админки

Требуется быстро и недорого разработать интерфейс несложного сервиса-партнёрской программы. Если сумеете ещё иконки нарисовать, будет замечательно, хоть и не критично это. Сделать всё надо на выходных, поэтому кто загружен, сорри , в другой раз. В заявке сразу ...