Интерфейс программы для печати наклеек

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Закрыт10 заявок176 просмотров

Необходимо создать интерфейс для программы печати наклеек с порезкой кнопок. В итоге я должен получить ПСД интерфейса, псд с кнопками, и архив пнг файлов с кнопками.

Требования к интерфейсу – стиль минимализма(домохозяеек) — Apple.

13 лет назад
viktor007
43 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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