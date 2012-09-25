Создать дизайн для мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт10 заявок190 просмотров

Требуется нарисовать иконку, стартовый экран, интерфейс для приложения по Правилам дорожного движения под Iphone/Ipod, Ipad, Android

Вся информация в приложении будет статическая и, в основном, текстовая.

Разделы приложения: ПДД, дорожные знаки, дорожная разметка, штрафы ГАИ, сигналы регулировщика.

Android
13 лет назад
promin
Максим 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров