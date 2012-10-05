Необходимо разработать дизайн системы документации. В документации будет несколько продуктов, по каждому из которых будет ряд разделов, по каждому из которых будет много текста, который необходимо грамотно преподнести. Обратите внимание! Обязателен ...
Нужен толковый разработчик по Битриксу
Нужен толковый разработчик по битриксу.
Проекты разной сложности, в большей степени реализация ТЗ.
- Добавление новых модулей
- Правка верстки
- Правка кода
- Программирование
- Установка обвеса и нового функционала на сайтах
Работа периодичная, оплачивается электронными деньгами после выполнения.
Если работы будут выполняться качественно и в срок, разработчик получает статус востребованного фрилансера фирмы, что в дальнейшем предполагает большое кол-во высылаемых проектов на оценку.
Задание: сколько будет у Вас стоить настроить поиск по сайту?
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