Нужен толковый разработчик по битриксу.

Проекты разной сложности, в большей степени реализация ТЗ.

- Добавление новых модулей

- Правка верстки

- Правка кода

- Программирование

- Установка обвеса и нового функционала на сайтах

Работа периодичная, оплачивается электронными деньгами после выполнения.

Если работы будут выполняться качественно и в срок, разработчик получает статус востребованного фрилансера фирмы, что в дальнейшем предполагает большое кол-во высылаемых проектов на оценку.

Задание: сколько будет у Вас стоить настроить поиск по сайту?

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