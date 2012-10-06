Необходимо выполнить след. задание: 1. Акцентировать блок «личный кабинет»: изменить фон блока, добавить рамку. 2. Добавить раздел «доставка» в меню навигации. (корректно) 3. Раздел «упаковка» перенести в раздел «доставка». 4. Добавить на сайт ...
Необходимо дотюнить дизайн интерфейса
Существующий прототип сайта необходимо довести до ума - доработать.
Сайт с крупными элементами управления (кнопочки ползунки, поля ввода).
Мимнимум информации - все в пределах одного экрана браузера.
Один базовый макет страницы и 6 разных ее модификаций-шагов.
На проект требуется дизайнер с опытом создания красивых интерфейсов или аналогичных сайтов.
Важно - хороший вкус, работы по теме в портфолио, чувство юзабилити.
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