Необходимо создать интерфейс для программы печати наклеек с порезкой кнопок. В итоге я должен получить ПСД интерфейса, псд с кнопками, и архив пнг файлов с кнопками. Требования к интерфейсу – стиль ...
Задание по сайту на Битриксе
Необходимо выполнить след. задание:
1. Акцентировать блок «личный кабинет»: изменить фон блока, добавить рамку.
2. Добавить раздел «доставка» в меню навигации. (корректно)
3. Раздел «упаковка» перенести в раздел «доставка».
4. Добавить на сайт социальные блоки,
5. Удалить пустые блоки на всех страницах от текста до ленты.
6. Прописать ЧПУ на всех страницах сайта.
8. Удалить ссылку.
9. При добавлении товара в корзину отображается не корректное название, поправить
10. Создать новую страницу и перенести на нее контент
Заявки фрилансеров
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