Задание по сайту на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
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Необходимо выполнить след. задание:

1. Акцентировать блок «личный кабинет»: изменить фон блока, добавить рамку.

2. Добавить раздел «доставка» в меню навигации. (корректно)

3. Раздел «упаковка» перенести в раздел «доставка».

4. Добавить на сайт социальные блоки,

5. Удалить пустые блоки на всех страницах от текста до ленты.

6. Прописать ЧПУ на всех страницах сайта.

8. Удалить ссылку.

9. При добавлении товара в корзину отображается не корректное название, поправить

10. Создать новую страницу и перенести на нее контент

13 лет назад
AndreyMy
Андрей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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