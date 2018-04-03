Нужен человек кто сделает красивый дизайн WPF для windows приложения.

У нас есть программист который разрабатывает программу, и попросил сделать готовый дизайн на WPF.

Пример готового приложения (чат, телеграмм) - то что должно получится.

От вас цена и сроки.

Так же есть еще один, два проекта для которых нужно будет сделать подобную работу, но после выполнения первой работы.