Спроектировать страницу на Invisio.

Если сработаемся - то отдам в работу все страницы проекта.

Задача:

Есть прототип: https://invis.io/K7H7Q0SUHV9

В него внести такие правки:

1. Добавить, если нет, эти блоки с вопросиками: http://prntscr.com/j7soq3

Точнее блоки в основном есть, но они пустые, например, внутри должны быть посты из соц.сети).

2. http://prntscr.com/j7tktk (галочки справа, нумерацию слева).

2. Заменить блок с диаграммой Ганта на зону с инфографикой по марафону: то есть максимально все цифры отобразить инфографикой: рейтинг (вырос, упал, на каком я месте), количество дней в марафоне (прошел, осталось)

Идеально: верстать под Laravel.

Оплатим покупку необходимых блоков будстрапа, для реализации задачи.