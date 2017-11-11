Нужно доделать дизайн игры

Здравствуйте

Ищется креативный дизайнер что бы доделать дизайн игры для андройда, где то 70% уже сделано, нужно чуть поправить текущие psd и создать 2-4 новых., задания не сложное

Работы на день.

Оплата по факту выполнения, можно и частями