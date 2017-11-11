Нужно доделать дизайн игры

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен4 заявки186 просмотров

Здравствуйте

Ищется креативный дизайнер что бы доделать дизайн игры для андройда, где то 70% уже сделано, нужно чуть поправить текущие psd и создать 2-4 новых., задания не сложное

Работы на день.

Оплата по факту выполнения, можно и частями

7 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SirHedgehog
Сергей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
7 лет назад
$35
2 дня
Благодарю Сергея за труд и терпения. Качество отличное
Большое спасибо за сотрудничество. Было интересно поработать.

Заявки фрилансеров

SirHedgehog
Сергей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
7 лет назад