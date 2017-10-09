Разработать интерфейс виджета для продажи simcard

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрытнет заявок207 просмотров

ТЗ доступно по ссылке https://docs.google.com/document/d/1CQofLlrFUx555kif8buFYq_KStNBiQIll3BIK75axis/edit?usp=sharing

ТЗ расписано максимально детально.

Ожидаю от исполнителя получить сроки реализации и стоимость.

8 лет назад
zakazchik_kiev
Иван Серый 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров