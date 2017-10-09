Нарисовать графику для игры

Есть готовая игра, необходимо перерисовать для нее графику в указанном стиле. Вся графика будет предоставлена в виде пнг картинок. Нужно их все перерисовать.

Игра:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brainnailgames.ninja&hl=en

Образец графического стиля приложен.

Картинки, которые нужно обновить приложены.

Также необходимо нарисовать иконку и сверстать баннер из нарисованных вами картинок.

Срок - 7 дней. Оплата через безопасную сделку.