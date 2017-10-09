Нужно аккуратно нарисовать 6 экранов для тач приложения размером 1920*1080. Каталог товаров Есть уже фирменный стиль так что особых дизайнерских изысков не надо. Цена указана, работа срочная, детали в личку.
Нарисовать графику для игры
Есть готовая игра, необходимо перерисовать для нее графику в указанном стиле. Вся графика будет предоставлена в виде пнг картинок. Нужно их все перерисовать.
Игра:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brainnailgames.ninja&hl=en
Образец графического стиля приложен.
Картинки, которые нужно обновить приложены.
Также необходимо нарисовать иконку и сверстать баннер из нарисованных вами картинок.
Срок - 7 дней. Оплата через безопасную сделку.
Заявки фрилансеров
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