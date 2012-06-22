Оптимизировать интерфейс

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт4 заявки169 просмотров

Здравствуйте!

Есть сервис по обучению людей с внутренними интерфейсами.

необходимо упростить и оптимизировать, как для учеников так и для учителей.

Скриншот системы сейчас в приложении.

Напишите:

- скайп

- примерную сумму

- время работы

13 лет назад
markusminsk
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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