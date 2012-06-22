Доработка интерфейса фэнтезийной онлайн игры

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт5 заявок170 просмотров

Для онлайн игры требуется отрисовать с нуля несколько окон и элементов/иконок, а несколько доработать, оставаясь в общем стиле и цветовой гамме. Есть ТЗ и схемы нового интерфейса.

http://dev.wonderheroes.ru – текущая версия игры

https://www.dropbox.com/sh/ot2ga0c7kkagbrg/6JDHIhp95Y

ТЗ на шесть отдельных задач по доработке интерфейса, а также референсы и текущие варианты исполнения.

Оплата ЯД, wmz, наличные в Москве. Авторский договор с передачей прав. Предоплата только опытным кандидатам с хорошим портфолио по игровым интерфейсам.

Идеально, если вы имеете опыт дизайна интерфейсов для мобильных устройств и в дальнейшем сможете отрисовать версию для них.

13 лет назад
WildMaN666
Дмитрий 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

IGNI
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
21 отзыв
13 лет назад
$500
10 дней

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IGNI
38 лет
16 лет в сервисе
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13 лет назад