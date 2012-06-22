Требуется разработать дизайн мобильного приложения, позволяющего пользователям смартфонов с ОС Android получать информацию о компаниях такси, размещенных на сервере, и предоставляющего возможность звонка в выбранную службу такси. Список работ: – ...
Доработка интерфейса фэнтезийной онлайн игры
Для онлайн игры требуется отрисовать с нуля несколько окон и элементов/иконок, а несколько доработать, оставаясь в общем стиле и цветовой гамме. Есть ТЗ и схемы нового интерфейса.
http://dev.wonderheroes.ru – текущая версия игры
https://www.dropbox.com/sh/ot2ga0c7kkagbrg/6JDHIhp95Y
ТЗ на шесть отдельных задач по доработке интерфейса, а также референсы и текущие варианты исполнения.
Оплата ЯД, wmz, наличные в Москве. Авторский договор с передачей прав. Предоплата только опытным кандидатам с хорошим портфолио по игровым интерфейсам.
Идеально, если вы имеете опыт дизайна интерфейсов для мобильных устройств и в дальнейшем сможете отрисовать версию для них.
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