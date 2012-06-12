Дизайн мобильного приложения Taxi для Android

Требуется разработать дизайн мобильного приложения, позволяющего пользователям смартфонов с ОС Android получать информацию о компаниях такси, размещенных на сервере, и предоставляющего возможность звонка в выбранную службу такси.

Список работ:

– 4 экрана (выбор такси, страна/город, местоположение, экран с детальной информацией о такси)

– заставка приложения

– баннер для google play

Так же нужно разработать иконку самого приложения.

Жду ваши предложения с указанием сроков и стоимости работ.