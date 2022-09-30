Необходимо адаптировать интерфейс игры HELLPOINT для разрешения 1920х2160. Проблема заключается в увеличении деталей интерфейса при переходе с 1080х1920, что приводит к их несоответствию экрану. Требуется исправить масштабирование и обеспечить правильное отображение элементов интерфейса.
Отрисовать графики и диаграммы в иллюстрации
Добрый день. Для нефтяной компании нужно сделать иллюстрации к сайту. Нужно по 2 варианта на каждую сделать (итого 6 иллюстраций) Бюджет до 100$. Исполнителю будут предоставлены исходники иллюстрации, информация о компании
Выбранный исполнитель
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