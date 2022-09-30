Отрисовать графики и диаграммы в иллюстрации

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен5 заявок547 просмотров

Добрый день. Для нефтяной компании нужно сделать иллюстрации к сайту. Нужно по 2 варианта на каждую сделать (итого 6 иллюстраций) Бюджет до 100$. Исполнителю будут предоставлены исходники иллюстрации, информация о компании

3 года назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

kaj
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 дней назад
3 года назад
$100
7 дней
Escrow
Анна исполнительна и ответственна. Отвечает на сообщения быстро, задает наводящие вопросы, всегда на связи, внимательно слушает фидбек. Рекомендую
С командой Ивана сотруднчаю уже не первый раз. Впечатления каждый раз - разные. Все зависит от менеджера, с которым работаете. На данном проекте я сотрудничала с Алуа. Могу сказать, что она - настоящий профессионал своего дела: четко ставит задачу, оперативно решает все возникающие вопросы и приятна в общении. Соответственно, если Ваш проект будет вести она - могу смело рекомендовать

Заявки фрилансеров

Владислав
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
22 года
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
kaj
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 дней назад
3 года назад
Денис
 
18 лет
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10 месяцев назад
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Денис
 
27 лет
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Был
3 года назад
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3 года назад

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