С командой Ивана сотруднчаю уже не первый раз. Впечатления каждый раз - разные. Все зависит от менеджера, с которым работаете. На данном проекте я сотрудничала с Алуа. Могу сказать, что она - настоящий профессионал своего дела: четко ставит задачу, оперативно решает все возникающие вопросы и приятна в общении. Соответственно, если Ваш проект будет вести она - могу смело рекомендовать