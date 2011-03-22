Проектировщик интерфейсов

Требования: - Опыт разработки ГУИ - Знание теории графического пользовательского интерфейса - Графические способности - Хорошее или умеренное знание английского языка - Знание основ верстки - Photoshop, Illustrator, Visio и т.п. Обязанности: - Разработка GUI для программного обеспечения по техническому заданию - Сплит-тестирование интерфейса, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
С опытом работы от 2х лет.
Работа с моб. темой - приветствуется.
Проект: Omyconf.ru - это открытая соц платформа для участников и организаторов конференций, выставок и других деловых мероприятий. Международная )
Что делать:
1. Проектирование интерактивных прототипов интерфейсов (в Axure RP).
2. Создание описательной документации - функциональные требования, требования к работе пользовательских интерфейсов
3. возможно, создание требования к дизайну
Система имеет следующие интерфейсы:
а) администраторский (всей системы) - веб
б) организаторский (клиенты) - веб
в) пользовательский (юзеры)
- веб
- мобильный
- моб сайт для смартфонов
- моб сайт для простых телефонов
- смартфон-приложение (с тач скрином. IPhone, Android, MS и тд) с небольшими вариациями друг от друга
- ява-приложение (телефоны с явой/симбианом, блекбери)
- социальное приложение (ФБ)
Задача для работы - это наши Бизнес-требования. Проект делается итерациями в 2-3 мес длиной, работы на одну версию, по текущиму опыту, нужно было от 40 до 80 часов. С учетом скорого добавления приложения для ФБ, возможно, потребуется еще 20-30 часов.
Если все понравится, готовы взять на полную ставку. Работать основное время можно дома, в офисе появляться только для обсуждения задания и презентации версий работы.
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