Проектировщик интерфейсов

С опытом работы от 2х лет.

Работа с моб. темой - приветствуется.

Проект: Omyconf.ru - это открытая соц платформа для участников и организаторов конференций, выставок и других деловых мероприятий. Международная )

Что делать:

1. Проектирование интерактивных прототипов интерфейсов (в Axure RP).

2. Создание описательной документации - функциональные требования, требования к работе пользовательских интерфейсов

3. возможно, создание требования к дизайну

Система имеет следующие интерфейсы:

а) администраторский (всей системы) - веб

б) организаторский (клиенты) - веб

в) пользовательский (юзеры)

- веб

- мобильный

- моб сайт для смартфонов

- моб сайт для простых телефонов

- смартфон-приложение (с тач скрином. IPhone, Android, MS и тд) с небольшими вариациями друг от друга

- ява-приложение (телефоны с явой/симбианом, блекбери)

- социальное приложение (ФБ)

Задача для работы - это наши Бизнес-требования. Проект делается итерациями в 2-3 мес длиной, работы на одну версию, по текущиму опыту, нужно было от 40 до 80 часов. С учетом скорого добавления приложения для ФБ, возможно, потребуется еще 20-30 часов.

Если все понравится, готовы взять на полную ставку. Работать основное время можно дома, в офисе появляться только для обсуждения задания и презентации версий работы.