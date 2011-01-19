Разработка multitouch интерфейса

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Необходимо разработать multitouch интерфейс для 26" панели. Специфика - презентация колледжа. Выбирать буду по портфолио.

необходимо что-то наподобие http://www.kiosk-soft.ru/gid-use.html

В общем и целом подойдет дизайн с версткой

14 лет назад
ruresident
Евгений 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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