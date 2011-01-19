Графика для приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт5 заявок175 просмотров

Добрый

нужна графика в таком стиле как и тут http://itunes.apple.com/app/id380373609?mt=8

и иконочка

надо будет сделать днем.

интересует цена

14 лет назад
delivered
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16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров