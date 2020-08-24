Разработка UX-дизайна крупного сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен1 заявка266 просмотров

3 месяца назад запустился стартап по крупному сервису. Сервис представляет из себя партнерскую сеть.

Для MVP мы не стали разрабатывать собственный дизайн, а взяли готовый шаблон https://keenthemes.com/metronic/ и на его основе уже разрабатывали макеты. Макеты разрабатывались в Figma.

Есть доступная документация проекта. Есть полное ТЗ для всех экранов.

Требуется:

  • Провести мелкие доработки на некоторых макетах. ~3 часа работы.
  • Провести отшлифовку (посмотреть что может быть неправильно и исправить) всех макетов. ~5 часов работы
  • Разработать с нуля 10 сложных страниц. ~15 часов работы
Figma
5 лет назад
tincap
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

IFgeny
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$1400
10 дней
Очень хорошо сработались с Евгением! Никаких заморочек и исправлений. Я всего лишь дал ТЗ и через несколько дней получил готовый результат, который приятно удивил меня. Спасибо Евгению, рекомендую. По всем пунктам ставлю максимальную оценку.
Все великолепно: качественная документация по проекту, ясное понимание того, что и зачем, оперативные коммуникация и оплата.

Заявки фрилансеров

IFgeny
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад