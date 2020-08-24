Разработка UX-дизайна крупного сервиса

3 месяца назад запустился стартап по крупному сервису. Сервис представляет из себя партнерскую сеть.

Для MVP мы не стали разрабатывать собственный дизайн, а взяли готовый шаблон https://keenthemes.com/metronic/ и на его основе уже разрабатывали макеты. Макеты разрабатывались в Figma.

Есть доступная документация проекта. Есть полное ТЗ для всех экранов.

Требуется: