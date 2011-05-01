Требуется дизайнер-художник

Компания easyVeasy приглашает к сотрудничеству талантливого проектировщика интерфейсов. Обязанности: - Разработка прототипа интерфейса для eCommerce системы Требования: - высшее техническое образование; - опыт построения прототипов интерфейсов и их проектирования; - знание своего дела (разработка GUI и т.п.) - опыт ...
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Мы предлагаем:
- Постоянную работу над интересными проектами;
- Возможность работать по гибкому графику.
Требования:
- создание иконок разных размеров, элементов GUI;
- отрисовка текстур, концепт-арта для персонажей, объектов, локаций;
- умение рисовать в различных стилях, построение несложной анимации;
- знание Adobe Рhоtоshор, Illustrator, Flash, Fireworks, 3D Max приветствуется;
- постобработка графики;
- разработка на несколько разрешений, обязательное условие - знать и уметь пользоваться вектором (векторной графикой).
Желательные навыки:
- опыт рисования от руки;
- желание совершенствоваться;
- наличие художественного вкуса;
- внимательность к деталям.
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