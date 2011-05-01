Требуется дизайнер-художник

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт16 заявок397 просмотров
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Мы предлагаем:

- Постоянную работу над интересными проектами;

- Возможность работать по гибкому графику.

Требования:

- создание иконок разных размеров, элементов GUI;

- отрисовка текстур, концепт-арта для персонажей, объектов, локаций;

- умение рисовать в различных стилях, построение несложной анимации;

- знание Adobe Рhоtоshор, Illustrator, Flash, Fireworks, 3D Max приветствуется;

- постобработка графики;

- разработка на несколько разрешений, обязательное условие - знать и уметь пользоваться вектором (векторной графикой).

Желательные навыки:

- опыт рисования от руки;

- желание совершенствоваться;

- наличие художественного вкуса;

- внимательность к деталям.

13 лет назад
Elena_Elena
Елена 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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