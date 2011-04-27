Проектировщик интерфейсов (UI specialist)

Требуются разработчики для стартапа Первый транш инвестирования 25000 дол. уже предоставлен. Нужна команда. Подробности здесь http://www.findstartup.ru/?page_id=2 Специалист по юзабилити. 1 человек Требуемый опыт работы Опыт работы не менее 1 года. Завершенные проекты, тесно работающие в какой либо из социальных ...