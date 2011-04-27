Проектировщик интерфейсов (UI specialist)

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт1 заявка192 просмотра
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Компания easyVeasy приглашает к сотрудничеству талантливого проектировщика интерфейсов.

Обязанности:

- Разработка прототипа интерфейса для eCommerce системы

Требования:

- высшее техническое образование;

- опыт построения прототипов интерфейсов и их проектирования;

- знание своего дела (разработка GUI и т.п.)

- опыт проведения usability - тестирования;

- знание принципов построения интерфейсов, эргономических стандартов;

- понимание процессов разработки ПО

- умение работать в графических редакторах.

- осведомленность в смежных профессиях (разработка, тестирование, аналитика, внедрение)

Личные качества:

- Ответственность, пунктуальность, придирчивость к мелочам

- Умение планировать и оценивать свои задачи

- Умение работать в условиях многозадачности и разно приоритетности

- Системный подход к решению задач

Мы предлагаем:

- Оплата обсуждается после собеседования

- Работу над интересным проектом

Рассмотрим удалённую работу не зависимо от города

Пожалуйста, отправляйте своё полное резюме по адресу: office[at]gomage.com В теме письма, обязательно укажите: «Проектировщик интерфейсов».

13 лет назад
vivankov
Вадим 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
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