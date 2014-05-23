2 комплекта картинок для книг на Android

Дизайн мобильных приложенийЗавершен1 заявка182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Книги:

* Ф.М, Достоевский «Идиот»

* А.С. Пушкин «Дубровский»

Нужны:

* Иконка 32х32 пикселя (png с альфа-каналом)

* Иконка 48х48 пикселя (png с альфа-каналом)

* Иконка 72х72 пикселя (png с альфа-каналом)

* Иконка 512х512 пикселя (32-битный png с альфа-каналом)

* Иконка для Google Play для раздела «Рекомендуемые» 1024х500 (ш х в) — jpg или 24-битный png (без альфа-канала)

* Рекламное изображение 180х120 (ш х в) — jpg или 24-битный png (без альфа-канала)

* Обложка книги — 1200х1500

Android
10 лет назад
bulletproof
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
serg690
Сергей 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$54
6 дней
Спасибо за сотрудничество :)
Уже в который раз успешно сотрудничаю с Николаем. Рекомендую как ответственного заказчика.