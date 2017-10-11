Дизайн 2х экранов

# 1 — $ 100 # 2 — $ 50

Суть самого приложения: первостепенно - учет долгов, расходов (в т.ч. общих оплат в баре и т.д.), второстепенно - учет всех финансов (карт, акций и т.п.)

На текущий момент нужно UI/UX дизайн экранов добавления долга (транзакции) и добавления общего расхода. В моем представлении, было б идеально придумать такое интерфейсное решение, которое позволит их объединить в один экран или wizard. Но это всего лишь субъективное видение еще неготового продукта, поэтому выслушаю ваши аргументы, почему лучше так не делать (не объединять эти экраны)

Вместо тз - эскизы экранов:

https://xd.adobe.com/view/f7ab57b1-7b54-43df-a72f-a7952e5ae74d/

Добавление долга/транзакции (по сути нет такой сущности как долг, есть факт передачи денег, взаимная передача денег погашает "долг")

Выбор контакта по телефонной книжке.

На эскизе не отображено, но желательно еще добавить быстрый выбор часто используемых контактов.

Добавление общего расхода

Юзеркейс полного функционала:

указать сумму общего расхода ( поход в кафе и т.п. )

) добавить участников расхода, сумма автоматом разделяется между участниками

есть возможность уточнить потраченную сумму каждого участника, оставшаяся сумма распределяется равномерно

добавление фото чека

указать того, кто оплачивал счет - отсутствует на эскизе

Кейсы быстрого добавления общего расхода:

Указать сумму, cохранить; добавление фото и указание участников﻿ и индивидуальных трат позже ﻿(на других экранах - не нужно рисовать)﻿

Указать сумму, добавить фото чека, сохранить; ﻿ указание участников и индивидуальных трат позже﻿ ﻿(на других экранах - не нужно рисовать)

wizard

Для реализации быстрых кейсов и кейса полного функционала одновременно, предполагаю, что лучше использовать