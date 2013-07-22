Дизайн iPad-приложения для детей

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен8 заявок213 просмотров

Требуется дизайн для Детской части мобильной образовательной платформы для iPad.

Безопасная Сделка. В заявке указывайте бюджет, сроки исполнения и ссылки на примеры работ.

Все подробности в детальном Техническом задании.

12 лет назад
DmitryLoz
Ложков 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

marlboro_x
Кир 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$500
10 дней
Кирилл делает все на 100%! Дополняет идеи заказчика своим опытом. Отзывчив и соблюдает сроки. Буду сотрудничать и в будущем. Спасибо Кирилл.
Отличный заказчик. Продолжаем работать!

Заявки фрилансеров

marlboro_x
Кир 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад