Требуется UX/UI Дизайнер на постоянную основу. Разработка Web, mobile интерфейсов. Более подробная информация в приложении.
Дизайн iPad-приложения для родителей
Требуется дизайн для Родительской части мобильной образовательной платформы для iPad.
Безопасная Сделка. В заявке указывайте бюджет, сроки исполнения и ссылки на примеры работ.
Все подробности в детальном Техническом задании.
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