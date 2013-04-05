Дизайн iPad-приложения для родителей

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт4 заявки168 просмотров

Требуется дизайн для Родительской части мобильной образовательной платформы для iPad.

Безопасная Сделка. В заявке указывайте бюджет, сроки исполнения и ссылки на примеры работ.

Все подробности в детальном Техническом задании.

12 лет назад
DmitryLoz
Ложков 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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