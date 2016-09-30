Дизайн мобильного приложения для контентного проекта

$235
Дизайн мобильных приложенийЗавершен1 заявка105 просмотров
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Дизайн мобильного приложения
7 лет назад
antmia
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
9 часов назад
7 лет назад
$300
10 дней
Очень понравилось сотрудничество с Алексеем. Во-первых, конечно, качество работы, дизайнерское чутье. Во-вторых, организованность, коммуникабельность и ответственность. Спасибо за профессионализм и отличную работу!
Анна — приятный в общении человек, постоянно на связи, охотно отвечает на все вопросы, открыта для обсуждения, умеет прислушиваться к предложениям и рекомендациям исполнителя. Спасибо за интересный проект!