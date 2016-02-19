Дизайн мобильного приложения. Информационный справочник города.

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Закрыт7 заявок232 просмотра

Дизайн мобильного приложения. Информационный справочник города.

Главная страница, три - четыре вкладки. Общий стиль.

9 лет назад
fotofranko
Юрий 
62 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров