Мы ищем креативного художника, который помог бы нам обновить графику к игре, которую была выпущена на ретро-платформе ещё 20 лет назад. Игра будет переиздана на мобильных платформах. Суть игры (квест-бродилка) и набор экранов не изменится ...
OpenCart. Сделать мобильную версию сайта из PSD
Есть рабочий сайт. Есть макеты мобильной версии, надо реализовать... Оплата по факту!
Заявки фрилансеров
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