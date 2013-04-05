Дизайн приложения метапоисковика авиабилетов

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт5 заявок216 просмотров

Добрый день!

Необходимо разработать дизайн приложения поисковика авиабилетов.

Что включает в себя:

- Брендинг, разработка иконок, символов компании

- Главная страница, элементы на главной странице, заставка, форма ввода

- Окно авторизации/регистрации

- Прогресс бар, при запросах, ожиданий веб-сервисов

- Сетка предложений, элементы

- Окно выбора оплаты

- Окно перехода на сайт партнера

+ 15% объема от всех работ, того что не было учтено

Также необходимо мобильная версия дизайна.

12 лет назад
TradeRu
Филип 
51 год
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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