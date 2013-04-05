Требуется UX/UI Дизайнер на постоянную основу. Разработка Web, mobile интерфейсов. Более подробная информация в приложении.
Дизайн приложения метапоисковика авиабилетов
Добрый день!
Необходимо разработать дизайн приложения поисковика авиабилетов.
Что включает в себя:
- Брендинг, разработка иконок, символов компании
- Главная страница, элементы на главной странице, заставка, форма ввода
- Окно авторизации/регистрации
- Прогресс бар, при запросах, ожиданий веб-сервисов
- Сетка предложений, элементы
- Окно выбора оплаты
- Окно перехода на сайт партнера
+ 15% объема от всех работ, того что не было учтено
Также необходимо мобильная версия дизайна.
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