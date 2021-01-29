Дизайн сайта и части мобильного приложения.

Всем добрый день.

Ищу дизайнера.

1. Требуется создать дизайн сайта, который повторяет функции мобильного приложения. Тематика сайта - ресурс по поиску кальянных.

Сайт должен быть в стиле мобильного приложения. Приложение можно найти в AppStore - GTH, если потребуется, дам ссылку.

Сайт должен повторять функции приложения.

- главная страница

- поиск

- карта

- карточка заведения

- акции/мероприятия

- личный кабинет

- блог/новости

По дизайну сайта нет четкого ТЗ. Единственное, что сайт должен иметь логику, как у приложения и быть современным.

2. Требуется разработать дизайн регистрации и личного кабинета в мобильном приложении.

Тут есть точное задание в документе.