Доработка дизайна приложения

$40
Дизайн мобильных приложенийЗакрыт1 заявка134 просмотра
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Доработать дизайн нескольких страниц приложения 

3 года назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)