Модернизировать сайт на джумла

Надо сделать UI дизайн (кликабельный) для мобильного приложения. Есть предварительный UX дизайн - будет предоставлен исполнителю проекта. Описание задач и требования - в прикрепленном файле. Этапы работы: [list=1][*]Черновая сборка. Надо будет собрать все экраны вчерне, со всеми элементами ...