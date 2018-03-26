Модернизировать сайт на джумла

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт2 заявки179 просмотров
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1.  в левом нижнем углу сайта etiquette.by  находится неработающее облако тегов.  ходимо исправить эту ситуацию.

2.  необходимо сделать возможность переключения etiquette.by с русского на английский и французский  всего содержимого сайта.  контент предоставляет заказчик.

3.  необходимо модернизировать сайт étiquette.by, чтобы он открывался адаптированным  для  мобильных устройств.По каждому пункту укажите стоимость и срок.

6 лет назад
Alexei_ch
42 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад