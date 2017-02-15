Отрисовать 10 стикеров

Стикеры появляются в приложении за какие-либо достижения, но не должны мешать игре.

Также могут приходить в виде пуш уведомления, когда пользователь долго не заходит.

Можно использовать в строке статуса. Доступны при просмотре профайла всем юзерам.

Варианты:

Стикер «Ученик» за 3 проигрыша подряд с подбадривающей фразой.

Стикер с новым титулом к примеру за несколько побед подряд

Шумахер- за высокий балл, только сделан как знак «Шипы»

Лучший за ноябрь в Казахстане

Луший за ноябрь в мире.

Стикер с туфелькой за 5 проигрышей подряд

Обезьяна с гранатой- за 7 проигрышей подряд

Кубок Профи за 5 побед подряд

Мигалка за 10 побед подряд

Топ 10 за декабрь в стране и т.д.

Во вложении ТЗ для полной картины и вид одного утвержденного стикера.

ССылку на все экраны приложения дадим исполнителю.