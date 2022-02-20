Отрисовать кнопку для мобильного приложения

Дизайн мобильных приложенийЗавершен16 заявок832 просмотра
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Доброго.

Требуется нарисовать для приложение которое скачивает видео по ссылке с тиктока и может убрать копирайты. Кнопка в стиле ТикТока, но чтобы не было претензий с из стороны

+сделать логотип, точнее красивую надпись у приложения

Кнопка 512 на 512 в фигме

Cамо приложение https://www.figma.com/file/ggPBrtRgpzVqvsES1UmVH2/Save-TikTok

Название TikPhone

2 года назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
kaushden
Денис 
34 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$30
2 дня
Просто топ! Спасибо Денису большое
Все отлично! Рекомендую!