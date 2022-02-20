Первая страница приложения, сделать понятней

Дизайн мобильных приложенийЗавершен10 заявок928 просмотров
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Доброго

Имеем первую страницу приложения (фигма)

https://www.figma.com/file/IXmIEXv0w4U9rah0GnlyGr/Untitled?node-id=0%3A1

требуется сделать более понятной для пользователя, именно переключатель версии игры, простая / сложная

2 года назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранные исполнители
kaushden
Денис 
34 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$30
1 день
Отличная работа, советую если комы надо что-то связанное с Мобильными приложениями!
Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую! Буду рад еще поработать.
karinanagimova
29 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$15
2 дня
Отзыв недоступен.
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Спасибо за заказ)все супер!