Всем добрый день. Ищу дизайнера. 1. Требуется создать дизайн сайта, который повторяет функции мобильного приложения. Тематика сайта - ресурс по поиску кальянных. Сайт должен быть в стиле мобильного приложения. Приложение можно найти в AppStore - GTH, если ...
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Нужно разработать анимированную кнопку "Start subscription" для ios приложения, в двух размерах (один для айфон версии, второй для айпад версии) в формате lottie.
Желательно, что бы дизайнер знал про дружбу анимированных эффектов с
айосом и лотти.
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