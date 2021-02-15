Разработать анимированную кнопку!

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт5 заявок603 просмотра
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Нужно разработать анимированную кнопку "Start subscription" для ios приложения, в двух размерах (один для айфон версии, второй для айпад версии) в формате lottie.

Желательно, что бы дизайнер знал про дружбу анимированных эффектов с

айосом и лотти.

3 года назад
Vovka-7
36 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
2 года назад