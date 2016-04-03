Создание дизайна для мобильного приложения 19-20 экранов

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  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен6 заявок245 просмотров

Дизайн мобильного приложения для мониторинга платежных терминалов.

Необходимо нарисовать и нарезать дизайн для мобильного приложения 19-20 экранов.

В прилагаемых файлах представлены макеты концепции функционала.

Если есть другое видение, то приветствуется. (с согласованием)

Дизайн должен быть в PSD, каждый элемент на отдельном слое,  с приложением шрифтов.

Оставляйте ваше предложение по цене и срокам.

Предложения без указания цены и сроков рассматриваться небудут.

Опыт разработке дизайна мобильных приложений желателен.Укажите ссылку на примеры ваших работ.

9 лет назад
Gendospon
Геннадий 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ITPerfectionist
31 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$200
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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ITPerfectionist
31 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад