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Создание дизайна для мобильного приложения 19-20 экранов
Дизайн мобильного приложения для мониторинга платежных терминалов.
Необходимо нарисовать и нарезать дизайн для мобильного приложения 19-20 экранов.
В прилагаемых файлах представлены макеты концепции функционала.
Если есть другое видение, то приветствуется. (с согласованием)
Дизайн должен быть в PSD, каждый элемент на отдельном слое, с приложением шрифтов.
Оставляйте ваше предложение по цене и срокам.
Предложения без указания цены и сроков рассматриваться небудут.
Опыт разработке дизайна мобильных приложений желателен.Укажите ссылку на примеры ваших работ.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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