Бомбические визитки , листовки для спортивного клуба единоборств

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт28 заявок621 просмотр

бомбические визитки , листовки для спортивного клуба единоборств. дизайн должен быть лаконичным, узнаваемым, запоминающимся, содержащим всю необходимую информацию и логотип

6 лет назад
guest_15657099504926
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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